Sestri Levante, torna Marco Firenze

Grande colpo di mercato per il Sestri Levante che riabbraccia Marco Firenze. La società che al momento è prima in classifica in Serie D rinforza l'attacco di Barilari che può già contare sul vicecapocannoniere del girone A di Serie D Marquez in rete cinque volte in otto gare.

Il ritorno dell'attaccante è stato annunciato con una nota sui social del Sestri Levante: "Marco Firenze torna al Sestri Levante, squadra prima in classifica nel girone A di Serie D. Il 29enne attaccante, dopo 7 stagioni tra Serie C e Serie B, torna nella squadra della sua città che lo ha lanciato al termine della stagione 2014-15 tra i professionisti. Il neo corsaro, che in queste settimane si è allenato con la rosa del tecnico Enrico Barilari, in carriera ha indossato le casacche di Chiavari Caperana, Pistoiese, Pontedera, Tuttocuoio, Vallesturla, Sestri Levante, Crotone, Venezia, Catanzaro, Siena, Pro Vercelli, Salernitana, Novara, Padova e Paganese".