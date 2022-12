Sestri Levante cooperativa del gol: nove i giocatori a segno

Il titolo di campione d'inverno è già in archivio con due giornate di anticipo, ma ovviamente non basta al Sestri Levante che il vero traguardo lo vuole tagliare a fine stagione. I corsari sono primi in classifica nel girone A di Serie D a più undici sulla corazzata Sanremese, un gap che si sta ampliando perché i rosssoblu sanno solo vincere: sono infatti dodici le partite di fila vinte.

Sestri Levante, con la Fezzanese arriva la dodicesima vittoria di fila

Un ruolino di marcia da record che ha portato la squadra a 46 punti sui 51 disponibili con una sola sconfitta, alla prima di campionato proprio contro a Sanremese. Il mirino è puntato sulla promozione in Serie C e andando avanti di questo passo sarà difficile non arrivarci anche se la stagione è ancora molto lunga.

La formazione di Barilari vince e diverte, sono già 33 i gol messi a segno da nove giocatori diversi. Capocannoniere è Marquez con i suoi nove centri che lo pongono al terzo posto nella classifica marcatori dietro solamente a Di Renzo del Vado (12) e a Romairone del Derthona (10). Stagione da incorniciare per capitan Pane già a quota 7 reti, mentre gli altri che sono finiti sul tabellino dei marcatori sono Cominetti, cinque volte, Candiano e Rovido, tre, Cirrincione e Parlanti 2 e ancora Forte e Casagrande che hanno infilato la palla in rete una volta.

Domenica sfida decisamente impegnativa per il Sestri che giocherà contro il Bra, compagine di categoria che sta facendo un ottimo campionato, è quarto ed è in piena lotta per la zona playoff.