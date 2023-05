Sestri Levante, la poule scudetto inizia con il Lumezzane

Le nove prime classificate in Serie D sono pronte a darsi battaglia per lo Scudetto. Tutte hanno già avuto accesso alla prossima Serie C, ma una riuscirà a mettersi tutte alle spalle e portarsi a casa il titolo italiano del più importante campionato dilettantistico italiano.

Al via ci sarà anche il Sestri Levante che ha chiuso il girone A al primo posto dopo una cavalcata straordinaria: 94 punti in 38 gare con 30 vittorie e sole 4 sconfitte e un distacco dalla seconda, la Sanremese, di ben venti punti. La prima sfida per i ragazzi di Barilari sarà domenica 14 maggio alle 16 contro il Lumezzane, primo nel girone B, allo stadio Tullio Salieri.

Il Lumezzane ha vinto il suo girone con 77 punti, sei in più dell'Alcione Milano, grazie ad una grande progessione nel finale con quattro vittorie di fila. Anche per i prossimi avversari del Sestri Levante la stagione è stata ricca di soddisfazioni con 24 vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte di cui tre in casa.

La perdente del match affronterà il Legnano Salus, che ha vinto il girone C, mercoledì 17 maggio mentre l'ultima gara del girone sarà domenica 21 maggio. chi vincerà il gruppo accederà alle semifinali.