Sestri Levante, buone notizie in vista della Lucchese

E' già tempo di voltare pagina per il Sestri Levante che dopo l'esordio in C con il Pontedera con sconfitta per 2-0, sabato alle 18,30 affronta la Lucchese a Carrara. I corsari giocheranno lontano dal Sivori almeno fino a fine dicembre, lo stadio di casa infatti deve subire un grosso restyling per poter adeguarsi alle norme della Lega Pro.

Sestri Levante-Lucchese: le ultime notizie sul match

Un esilio che non spaventa i tifosi che preparano l'esodo per stare vicino a Barilari e ai suoi ragazzi che si troveranno di fronte una formazione di categoria capace nel primo match di fermare sullo 0-0 in casa il Perugia, una delle big del girone B. Il tecnico sta iniziando a pensare alla squadra da schierare e per lui ci sono tre buone notizia. La prima è il rientro dalla squalifica di capitan Pane che riprenderà il suo posto al centro della difesa facendo probabilmente slittare Regini a sinistra.

Si svuota anche l'infermeria con il centrocampista Andreis e l'attaccante Toci che sono in ripresa e, secondo Il Secolo XIX, ci saranno nel prossimo match. Possibile che l'allenatore cambi anche modulo passando dal 4-3-1-2 visto a Pontedera al 4-2-3-1, ma la settimana è ancora lunga e ancora c'è tempo per studiare la soluzione migliore.