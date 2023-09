Sestri Levante-Lucchese, probabili formazioni: le scelte di Barilari e Gorgone

Seconda giornata di campionato e il Sestri Levante è pronto alla sfida con la Lucchese. Si giocherà alle 18,30 sul campo di Carrara perché il Sivori non è ancora pronto e non lo sarà almeno fino alla fine del 2023. Barilari cerca i primi punti dopo la sconfitta di Pontedera, mentre gli avversari hanno esordito con un buon punto contro il Perugia.

Sestri Levante-Lucchese: le scelte di Barilari

Il tecnico rossoblu è pronto a cambiare modulo per affrontare la Lucchese passando al 4-2-3-1. Due gli indisponibili, Andreis che è sulla via del recupero ma ancora non è pronto e D'Antoni che invece si è fermato recentemente e si aspettano gli esami clinici per capire quanto starà fuori. In difesa rientra Pane che farà coppia con Oliana davanti ad Anacoura, a centrocampo vicino a Raggio Garibaldi spazio a Troiano. Per il posto di centravanti Busatto è in vantaggio su Toci mentre alle sue spalle Forte, Candiano e Gala sembrano essere i favoriti per comporre il terzetto di trequartisti.

Sestri Levante-Lucchese: le scelte di Gorgone

Cambierà poco Gorgone rispetto all'esordio con il Perugia, conferma per il 4-2-3-1 in cui spiccano alcuni giocatori di alto livello. In difesa c'è Tiritiello che in estate è stato cercato da molte big del campionato, l'Entella per esempio; nel cuore della mediana tutto ruota intorno a Gucher che ha collezionato più campionati in Serie B, mentre sulla destra c'è quel Fedato che a Bari a inizio carriera fece faville e che passò anche dalla Sampdoria senza però lasciare il segno.

Sestri Levante-Lucchese: le probabili formazioni

Sestri Levante (4-2-3-1) Anacaoura, Ghigliotti, Pane, Oliana, Regini; Raggio Garibaldi, Troiano; Forte, Candiano, Gala; Busatto

Lucchese (4-2-3-1) Chiorra, Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria; Tumbarello, Gucher; Guadagni, Rizzo Pinna, Fedato; Romero

Sestri Levante-Lucchese in diretta tv e streaming

La sfida di Carrara tra i rossoblu liguri e i toscani sarà trasmessa in diretta tv su Sky al canale 256. Sarà possibile vedere la partita anche in streaming tramite Now Tv, servizio on demand che da questa stagione trasmette tutte le gare del terzo campionato italiano di calcio.