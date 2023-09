Sestri Levante sconfitto dalla Lucchese

Dopo il ko di Pontedera arriva anche quello contro la Lucchese per il Sestri Levante. I corsari nello stadio di Carrara, campo di "casa" in attesa che finiscano i lavori al Sivori, vengono puniti nella ripresa e perdono 1-0 la seconda gara di campionato in Serie C.

La cronaca di Sestri Levante-Lucchese 0-1

Barilari ritrova Pane in difesa in coppia con Oliana, il ritorno del capitano fa slittare a sinistra Regini, dalla cintola in su cambio il modulo con Busatto centravanti sostenuto da tre trequartisti di cui uno è Cericola inserito a sorpresa.

La gara parte a ritmi bassi e con le due squadre che non riescono a creare pericoli. Almeno fino al 36' quando Fedato pesca Guadagani che "Spara", supera Anacoura, ma non Oliana che respinge sulla linea. La risposta del Sestri arriva al 42' con Busatto che non riesce a servire Raggio Garibaldi in ottima posizione.

La partita sale di giri nella ripresa e la grande occasione capita proprio ai corsari con Cericola che addomestica un pallone non facile e calcia forte ma troppo centrale. Al 49' altra grandissima chance con il portiere ospite che esce a vuoto e spalanca la porta a Candiano che però non sfrutta la possibilità di mandare in vantaggio i suoi. La doccia gelata arriva al 69' quando Rizzo Piana appena entrato indovina la conclusione da fuori che batte Aancoura e vale il vantaggio e anche i tre punti perché uno degli ultimi tentativi di Pane finisce per colpire il palo invece di infilarsi in rete a portiere battuto.