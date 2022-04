Sestri Levante-Ligorna, sfida tutta ligure nel giovedì di Serie D

Squadra in casa

Squadra in casa Sestri Levante

Il giovedì prima di Pasqua è da passare tutto in compagnia della Serie D. Nel girone A al Sivori si affrontano Sestri Levante e Ligorna, due compagini in salute che stanno raggiuungendo il proprio obiettivo: la salvezza, magari senza passare dai playout.

Come stanno Sestri Levante e Ligorna alla vigilia

I rossoblu sono reduci da sei risultati utili consecutivi, quattro i pareggi con Asti, Casale, Varese e Bra, e due le vittorie contro Imperia e Borgosesia, entrambe in trasferta. L'arrivo di Fossati sulla panchina corsara ha lanciato in orbita la squadra che ora è nona in classifica, a più sei sul Ticino e sul Fossano quindicesimi e alla stessa distanza dai playoff, ad oggi un sogno.

Anche il Ligorna è in un buon periodo di forma nonostante sià più vicino ai playout rispetto ai prossimi avversari. I genovesi hanno 41 punti e sono più quattro sulla zona che costringe a giocarsi la salvezza passando per le sfide dirette, ma devono ancora recuperare una gara. I raazzi di Roselli dopo due vittorie pesanti di fila con Varese e Borgosesia nelle ultime tre hanno pareggiato con Imperia e Ticino e perso, rocambolescamente, con il Bra.

Nei novanta minuti tutti liguri del Sivori quindi in ballo c'è una bella fetta di salvezza diretta, non un'ultima spiaggia o cose del genere, ma comunque una gara importante per cercare di avvicinare l'obiettivo stagionale.