Sestri Levante-Ligorna, Roselli: "Loro hanno tante armi, ma noi..."

Squadra in casa Sestri Levante

Tempo di rematch in casa Ligorna, questa volta in Serie D. Gli uomini di Mister Roselli affronteranno infatti il Sestri Levante nel big match del Girone A. Corsari, attualmente primi in classifica, con i Biancoblù invece quarti. Le due compagini si sono affrontate recentemente ai trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D, con i genovesi vittoriosi.

Qui il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: "La preparazione alla partita rimane pressappoco la stessa, cercando di valutare lo stato di forma dei ragazzi. La sfida di Coppa fa poco riferimento perché non c’erano tantissimi titolari. L’avversaria viene da tanti risultati importanti e da tante vittorie, mentre noi siamo una squadra che non ci starà a subire. Spero sia una sfida corretta, me lo aspetto, e poi vediamo cosa succede. Loro hanno ottime armi ma qualcosa abbiamo anche noi".

Qui, infine, un commento sulla condizione della squadra: "Abbiamo i soliti Gulli e Brunozzi out da lungo tempo. Donaggio è squalificato e abbiamo qualche acciaccato, mentre per il resto dovremmo esserci".