Sestri Levante-Ligorna 1-2: Gomes segna, Atzori para e la sfida è dei genovesi

Tre gol e un rigore parato in pieno recupero. Sestri Levante-Ligorna finisce 1-2 e regala tre punti ai genovesi che vincono la seconda gara di fila dopo quella contro il Ticino e volano a diciotto punti e all’undicesimo posto in classifica. Resta invece a quindici il Sestri che resta a più uno sulla zona playout, quella di oggi è però la secona sconfitta di fila dopo quella di domenica scorsa contro il Bra 3-0.

La cronaca di Sestri Levante-Ligorna 1-2

Il derby ligure prende la strada di Genova già al 3’ con la gran botta di Raja che non lascia scampo a Salvalaggio. I rossoblu prendono coraggio dopo una ventina di minuti, ci prova prima Mesina, poi Pane e alla fine arriva il pari. Il bomber dei corsari Mesina però non ha ancora finito le cartucce e al 30’ trova il gol del momentaneo 1-1.

Nella ripresa i padroni di casa sono subito pericolosi da angolo, e poi al 55’ con Atzori che disinnesca la punizione di Gonnella. Al 66’ Mesina in acrobazia non riesce a centrare la porta che invece è quello che fa Gomes. Il portoghese al 69’ si libera in area e segna la rete che decide la sfida. Il Ligorna per i tre punti deve però ringraziare il suo portiere, Atzori al 92’ para il rigore di Fenati che poteva cambiare le sorti dell’incontro.