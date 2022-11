Sestri Levante-Ligorna: doppia assenza pesante

Domani alle 14,30 al Sivori va in scena la gara più attesa della tredicesima giornata del campionato di Serie D, girone A. Un match tutto ligure in cui il Sestri Levante capolista e reduce da sette vittorie di fila e undici risultati utili consecutivi sfida il Ligorna quarto e in piena lotta per i playoff. I ragazzi di Roselli grazie al successo con lo Stresa sono saliti a quattro vittorie nelle ultime cinque partite e dopo aver espugnato il campo del Vado cercano un'altra impresa.

Purtroppo per i due tecnici le formazioni non potranno essere le migliori possibili. Barilari, allenatore giovane e promosso in estate dalla Juniores, dovrà rinunciare alla sua luce in mezzo al campo. Non ci sarà infatti Marco Firenze che è tornato a Sestri negli scorsi mesi e sta facendo la differenza.

Non può di certo sorridere anche Roselli che da tempo combatte con tanti ragazzi non al meglio della condizione. Il tecnico del Ligorna domani dovrà per esempio rinunciare a Donaggio, attaccante che in questo campionato ha già segnato quattro volte e meritandosi i gradi di capocannoniere della squadra insieme a Cericola e Gerbino.

Due assenze pesanti quindi, una per parte, ma di sicuro i due allenatori hanno sostituti all'altezza da schierare, altrimenti non sarebbero così in alto in classifica con i corsari che ormai non si nascondono più e vogliono provare a centrare la promozione in Serie C e i genovesi che al secondo anno di fila in Serie D hanno la possibilità di arrivare ai playoff.