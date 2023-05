Sestri Levante a caccia della semifinale Scudetto di Serie D

La stagione magica del Sestri Levante continua e dopo la promozione in Serie C certificata dal primo posto nel girone di Serie D, adesso i ragazzi di Barilari vanno a caccia del secondo obiettivo stagionale: lo scudetto del massimo campionato dilettantistico.

Sestri Levante-Legnago vale un posto in semifinale

I rossoblu hanno vinto la prima gara 2-1 contro il Lumezzane portandosi subito al comando del gruppo A, mercoledì sono stati affiancati proprio dal Lumezzane che ha battuto 3-1 il Legnago. Domenica alle 16 Marquez e compagni al Sivori sfideranno proprio la squadra che al momento è a quota 0 punti, basterà quindi un pareggio per volare in semifinale. Se invece sarà sconfitta tutte le formazioni saranno a quota 3 e quindi entreranno in ballo gli altri criteri, in questo ordine: scontri diretti, differenza reti nel girone, gol in trasferta e infine la classifica della Coppa disciplina.

Insomma calcoli a cui il Sestri Levante non vuole arrivare, vuole vincere per continuare a far sognare i suoi tifosi chiamati all'adunata al Sivori. Le semifinali sono in programma il 28 e maggio e il 4 giugno, mentre la finalissima si giocherà in gara unica il 10 giugno.