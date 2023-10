Sestri Levante-Juventus NextGen, probabili formazioni: le scelte di Barilari e Brambilla

E' il giorno di Sestri Levante-Juventus NextGen, si gioca alle 20,45 nello stadio di Carrara in attesa che il Sivori possa riaprire le porte ai corsari e il tecnico Barilari non ha esitato alla vigilia a chiamarla "la partita della vita". Il Sestri dopo i complimenti deve trovare punti pesanti che lo trascinino lontano dal penultimo posto che ora occupa dopo tre sconfitte di fila che diventano quattro contando anche quella di giovedì in Coppa Italia. Di fronte ci saranno i giovani juventini che dopo un pessimo avvio hanno rialzato la testa, vincendo due gare di fila, ma inciampando ancora con la capolista Torres nell'ultima giornata.

Sestri Levante-Juevntus NextGen, le probabili formazioni

Barilari prepara la formazione con i titolari che torneranno tutti in campo dopo il turnover in Coppa. In attacco Busatto continua a essere favorito su Toci, mentre Gala e Forte si giocano l'altra maglia in un attacco che presenterà anche Troiano, avanzato rispetto al solito. In mediana, la regia, la corsa, i muscoli e l'inventiva di Parlanti, Raggio Garibaldi e Candiano. Cambia in parte la difesa con Furno che potrebbe avere un turno di riposo, al suo posto Podda con Regini che scala a sinistra e al centro la coppia Pane-Oliana.

Nella Juventus NexGen non ci sarà il gioiellino Yildiz che dopo le tre presenze di inizio stagione è ormai in pianta stabile con la prima squadra di Allegri. Il pericolo numero uno sarà l'attaccante Cerri autore di tre gol in sei gare, più di tutto il Sestri Levante in questo inizio di campionato. Quest i probabili schieramenti:

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Regini, Parlanti, Raggio Garibaldi, Candiano; Forte, Busatto, Troiano

Juventus NextGeno (3-5-2) Daffara, Savona, Stivanello, Muharemovic; Perotti, Comenencia, Anghelè, Salifou, Turicchia; Cerri, Guerra

Sestri Levante-Juventus NextGen in diretta tv e streaming

La sfida di Carrara tra Sestri Levante e Juventus NextGen sarà trasmessa in diretta tv da Sky ai canali Sport Calcio e 251, per lo streaming sarà attivo il sevrizio NowTV.