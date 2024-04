Sestri Levante, stagione finita per Gala

Il Sestri Levante prepara l'ultima parte di stagione in cui proverà a centrare la salvezza diretta. Il traguardo è vicino dopo le quattro vittorie nelle ultime sei gare e per tagliarlo arrivano due grandi occasioni. Nelle prossime due giornate i corsari affrontano Ancona e Vis Pesaro rispettivamente diciassettesima e diciottesima della classifica con 35 e 33 punti, a oggi in piena zona playout, come la Recanatese a 37. Il Sestri invece ha collezionato 41 punti che gli permettono di approcciarsi al doppio match point salvezza con due risultati su tre disponibili per non dover vivere un finale di campionato thrilling.

Sestri Levante, le ultime notizie sull'infortunio di Gala

Niente calcoli, ovviamente, ma la convinzione di potercela fare c'è nonostante i problemi irrisolti di questa stagione, ad esempio il fatto di non avere mai giocato nel proprio stadio. Barilari con questa media punti ha grandi possibilità di farcela e spera di poter arrivare ad Ancona con qualche giocatore in più rispetto all'ultima match con il Pineto in cui aveva solo sette giocatori in panchina.

Non ci sarà sicuramente Gala che ha effettuato gli esami clinici dopo aver saltato due gare per l'infortuno al ginocchio. L'esito purtroppo non è stato positivo come rivela Il Secolo XIX: lesione del menisco e stagione finita per l'attaccante che chiuderà la stagione con 32 presenze e un contributo importante soprattutto quando è entrato a gara in corso. Per lui poi bisognerà affrontare il discorso legato al futuro, il cartellino è di proprietà del Milan e quindi saranno i rossoneri a decidere cosa fare del talentuoso diciannovenne.

Nei prossimi giorni verranno sciolte le riserve su Grosso e Furno, entrambi assenti con il Pineto per guai fisici. Ci sarà invece il centrale di difesa Oliana che rientrerà dalla squalifica.