Il Sestri Levante stende il Gozzano e “vede” i playoff

Poteva essere la partita della svolta e così è stato. Il Sestri Levante batte in casa 1-0 il Gozzano e si avvicina alla zona playoff ora distante solo quattro punti. La squadra di Fossati continua il suo magic moment vincendo la seconda gara di fila dopo l’altro 1-0 di sabato contro il Saluzzo, la quarta nelle ultime cinque giornate di campionato.

La sfida di oggi al Sivori vede il Gozzano, squadra di alta classifica con ambizioni playoff già da inizio campionato, prendere in mano la gara per tutto il primo tempo. Il Sestri Levante però resiste e poi sale di colpi, nella ripresa infatti il copione della partita cambia e arriva anche la rete che decide il match: all’86’ cross in area piemontese, ne nasce una mischia in cui ad uscirne vincitore è il bomber Mesina che di testa insacca l’1-0. Da quel punto in poi non cambia più nulla e il Sestri si porta a casa tre punti di straorinaria importanza.

Il tabellino della gara

Sestri Levante-Gozzano 1-0

Marcatore: 86’ Mesina

Sestri Levante: Salvalaggio, Gualtieri, Maffezzoli, Pane, Fenati, Soplantai, Ferretti, Bianchi, Mesina, Cirrincione, Marquez

Gozzano: Vagge, Di Giovanni, Nicastri, Gemelli, Bane, Montesano, Rao, Castelletto, Gassama, Repossi, Sangiorgi.