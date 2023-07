Sestri Levante, preso un giovane dal Milan

Continua il lavoro sul doppio binario del Sestri Levante. La squadra è arrivata in ritiro in Trentino dove sta svolgendo i primi allenamenti della stagione del ritorno in Serie C. La società è sempre a caccia di rinforzi sul mercato e oggi ha chiuso un'operazione con il Milan da cui arriva il giovane centrocampista Gala, classe 2004 che Pioli ha inserito in alcune occasioni anche nelle convocazioni della prima squadra l'anno scorso.

Questa la nota ufficiale del club corsaro: "L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 annuncia il tesseramento di Antonio Gala, calciatore proveniente dall' AC Milan .

Ieri la società rossonera ha annunciato il rinnovo, fino al 2026, del promettente centrocampista. Il Milan lo ha poi girato in prestito al nostro club per la Serie C 2023-24. Il 19enne neo corsaro è stato convocato dall’allenatore del Milan Stefano Pioli per la trasferta di Londra in Champions League contro il Chelsea del 5 ottobre dello scorso anno".