Si separano le strade di Fossati e del Sestri Levante

Il Sestri Levante e Fossati si salutano, non sarà lui l'allenatore dei corsari la prossima stagione. A rivelarlo è lo stesso presidente dei rossoblu Risaliti che in una intervista a Il Secolo XIX rivela la decisone del mister di lasciare la panchina dei liguri e cercare fortuna altrove.

Nei giorni scorsi il Sestri aveva confermato l'allenatore che però si era preso qualche giorno per decidere, visto che ha ricevuto apprezzamenti da alcuni club sempre di Serie D. Il Derthona sembra essere la squadra più avanti nella corsa e forse quella che ha convinto Fossati a lasciare i levantini.

Ora quindi il Sestri Levante, che grazie anche a Fossati, subentrato a Cammaroto a stagione in corso, ha conquistatio una salvezza più che agevole, andrà alla ricerca dei un nuovo mister. L'identikit è già stato tracciato: serve un tecnico preparato che non abbia paura di puntare sui giovani per manetenre la cetagoria anche durante la prossima stagione. Per ora nessun nome da radiomercato, ma presto s saprà chi seiderà sulla panchina rossoblu.