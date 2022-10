Sestri Levante, la vittoria non basta a Barilari: "Dovevamo fare di più"

Il Sestri Levante vince 1-0 contro il fanalino di coda Fossano che ancora una volta impressiona positivamente ma porta a casa zero punti. I rossoblu liguri invece volano a quota 22 e restano al comando della classifica di Serie D grazie anche alla quarta vittoria di fila. Tutto perfetto verrebbe da dire, ma mister Barilari non è troppo soddisfatto della partita giocata dai suoi: "Oggi i nostri tifosi meritavamo qualcosa di meglio, il risultato ovviamente va bene, ma se vogliamo crescere dobbiamo fare prestazioni diverse".

Non è una questione di avversari, il Fossano è ultimo ma Barilari elogia i piemontesi: "Pensare che loro abbiano solo due punti giocando in questo modo è davvero strano, il mister avversario mi ha detto che raccolgono sempre complimenti ma pochi punti ed è proprio così anche secondo me", è piuttosto una partita che il Sestri doveva giocare in maniera diversa: "Eravamo contratti, poco fluidi, abbiamo avuto qualche occasione ma non tante come al solito" spiega Barilari ai social della società.

L'analisi si chiude con il secondo tempo: "C'erano più spazi e potevamo fare molto meglio, anche loro hanno avuto una buona occasione e nel finale siamo andati in ansia".