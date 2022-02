Sestri Levante-Fossano 1-2: la fortuna non aiuta i padroni di casa

Questa volta si deve arrendere anche Fossati che da quando è arrivato sulla panchina del Sestri Levante non aveva mai perso. Il tecnico nelle sue cinque apparizione aveva vinto con Derthona, Pont Donnaz e Vado, le ultime due tra l’altro di fila, e pareggiato con Caronnese e Sanremese, ma oggi contro il Fossano ha alzato bandiera bianca. La sfida del Sivori finosce 2-1 per gli ospiti, non un drammma peer i rossoblu che restano a più cinque sulla zona playout, ma di certo un’occasione sprecata per allontanare i fantasmi quasi in maniera definitiva.

Le reti della sfida arrivano tutte nelle ripresa, il Fossano passa in vantaggio con Menabo al 50’, ma la gioia dura pochissimo. Bastano infatti sessanta secondi a Marquez per rimettere tutto in parità, un bel sospiro di sollievo per il Sestri che però non riesce ad azzannare la preda, anzi al 69’ viene colpito ancora. Questa volta è Specchia a segnare la rete che alla fine varrà al vittoria per il Fossano. Il Sestri Levante esce così sconfitto anche se ha un conto aperto con la fortuna visto che nei novanta minuti colpisce due traverse con Ferretti e Pane.