Serie D, Sestri Levante ancora in testa: anche il Fossano va ko

La capolista continua a correre. Il Sestri Levante batte 1-0 il Fossano con la solta difesa bunker e il gol di Candiano. Tre punti che fanno volare i corsari a 22 sempre a più uno sulla Sanremese che prova a reggere il passo indiviolato dei rossoblu arrivati alla quarta vittoria di fila.

Barilari sceglie subito Firenze, appena tornato a Sestri, in attacco con il bomber Marquez, mentre il Fossano si affida ad una squadra giovanissima con tutti ragazzi nati negli anni 2000 e il solo Mazzaferra over 25. I piemontesi sono ultimi in classifica ma reggono l'urto con la capolista fino al 34' quando Candiano infila Chivassa per il gol partita. Il resto della gara vive sui binari dell'equilibrio senza che nessuna riesca più a muovere il risultato. Il Sestri soffre un po' ma resiste grazie alla sua difesa bunker che ha subito solo otto gol in nove giornate.

Domenica prossima i rossoblu proveranno a continuare il proprio viaggio davanti a tutti in Serie D sfidando il Pont-Donnaz sedicesimo e sconfitto oggi 4-0 dalla Castanese, secondo ko di fila.