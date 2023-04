Sestri Levante: la data delle grande festa per la Serie C

Il traguardo è storico e va festeggiato a dovere, anche più volte. Il Sestri Levante è in Serie C, giovedì scorso la squadra è stata accolta al ritorno della vincente trasferta di Gozzano da una città in festa e tutta rossoblu. E' stata la festa dei tifosi che una volta arrivato il fischio finale della sfida che ha decretato la matematica promozione riversandosi in strada e aspettando il pullman con il ritorno degli eroi corsari.

Domenica 7 maggio si terrà una seconda festa promozione, prima allo stadio Sivori dove al Sestri Levante verrà consegnata la coppa per aver vinto il girone A di Serie C, e poi per le vie della città. La società lo ha annunciato sui propri social con questa nota: "Si svolgerà domenica 7 maggio, in occasione dell’ultima partita di campionato, la festa ufficiale per la promozione in Serie C della nostra squadra. L’incontro Sestri Levante-Borgosesia (calcio d’inizio alle ore 15) sarà preceduto da una delle maestose coreografie degli ultras della Gradinata Augusto Gori. Al termine della gara il corteo dei tifosi corsari, accompagnato dai musicisti della Società Filarmonica di Sestri Levante e dalle bambine e dai bambini del nostro settore giovanile, che partirà dallo stadio Giuseppe Sivori e che raggiungerà il centro storico della nostra città dove verranno presentati tutti i protagonisti della vittoria del campionato 2022-23: calciatori, staff tecnico e dirigenziale. Nei prossimi giorni verranno svelati i dettagli".