Sestri Levante, il programma della festa per la promozione in Serie C

E' arrivato il momento di festeggiare per il Sestri Levante che ormai da qualche settimane ha vinto il girone A di Serie D ed è stato promosso in Serie C. I tifosi hanno già invaso le strade della città nel giorno della matematica promozione, ma la società ha deciso di regalarsi un'altra giornata di festa domenica prossima, 7 maggio, nel giorno dell'ultima gara di campionato contro il Borgosesia che si giocherà al Sivori alla 15.

Dopo il fischio finale ci sarà la sfilata per le vie della città non solo della prima squadra ma anche del settore giovanile, il Sestri sui propri social rende noto il programma ufficiale della giornata: "Si svolgerà domenica 7 maggio, in occasione dell’ultima partita di campionato, la festa ufficiale per la promozione in Serie C della nostra squadra. L’incontro Sestri Levante-Borgosesia (calcio d’inizio alle ore 15) sarà preceduto da una delle maestose coreografie degli ultras della Gradinata Augusto Gori. Al termine della gara, vi aspettiamo attorno alle 18:30 presso i giardini Mariele Ventre in via XX settembre da dove partirà il corteo dei tifosi corsari, accompagnato dai musicisti della Società Filarmonica di Sestri Levante e dalle bambine e dai bambini del nostro settore giovanile, che dopo aver attraversato il lungomare, raggiungerà l’Arena Conchiglia dove verranno presentati tutti i protagonisti della vittoria del campionato 2022-23: calciatori, staff tecnico e dirigenziale".