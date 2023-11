Sestri Levante-Fermana, probabili formazioni: le scelte di Barilari e Protti

Partita cruciale per il Sestri Levante che domenica alle 18,30 affronta la Fermana in un vero e proprio scontro salvezza. La gara si giocherà a Vercelli, i corsari hanno dovuto cambiare stadio vista l'impossibilità di giocare al Sivori, a Carrara e Pontedera. I liguri hanno nove punti in classifica e devono vincere per provare ad agganciare Spal e Vis Pesaro, a tre punti di distanza e oggi fuori dalla zona playout, ma con una gara in più rispetto ai rossoblu. La Fermana è invece ultima della classe con soli 7 punti, ha già cambiato allenatore una volta, ha vinto una sola gara in stagione ed ha il peggiore attacco e la peggiore difesa del torneo con 5 gol all'attivo e diciannove al passivo. Il Sestri arriva al match dopo il pareggio in rimonta con la Recanatese e la sconfitta con la Spal.

Sestri Levante-Fermana, le scelte di Barilari

L'unica assenza per Barilari sarà quella di capitan Pane, il problema muscolare non è grave ma gli impedirà di essere in campo con la Fermana, la speranza è quella di poterlo tornare a schierare al centro della difesa contro il Rimini. Al suo posto vicino ad Oliana spazio ancora a Regini con Podda e Furno sugli esterni. In mediana torna Troiano dopo la squalifica con Raggio Garibaldi e Parlanti in vantaggio su Sandri per chiudere la mediana. Alle spalle delle punte difficile rinunciare a Candiano, due volte in rete nell'ultima gara con la Recanatese, in attacco probabile conferma di Margiotta insieme a Forte, l'alternativa nel ruolo di centravanti è Toci.

Sestri Levante-Fermana, le scelte di Protti

La Fermana dovrebbe presentarsi al cospetto del Sestri Levante con il 4-2-3-1 e senza gli squalificati Eleuteri e Spedalieri, Protti può sorridere per il probabile rientro di Laverone, possibile che il giocatore, smaltito l'infortunio, possa tornare titolare. Confermato Gasbarro a destra, in mediana il fulcro sarà Giandonato con Tilli alle spalle di Montini e Curatolo, coppia d'attacco da soli tre gol in stagione.

Sestri Levante-Fermana, probabili formazioni

Sestri Levante (4-3-1-2) Anacoura, Podda, Oliana, Regini, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Troiano; Candiano; Forte, Margiotta

Fermana (4-3-1-2) Furlanetto, Gasbarro, Padella, Laverone, Calderoni; Misuraca, Giandonato, Scorza; Tilli; Montini, Curatolo

Sestri Levante-Fermana in diretta tv e streaming

La sfida di Vercelli tra Sestri Levante e Fermana sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming su Now TV, entrambi i servizi sono a pagamento e in abbonamento.