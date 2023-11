Sestri Levante, tre punti d'oro contro la Fermana

Tre punti d'oro per il Sestri Levante che batte la Fermana ultima in classifica e si prende lo scontro salvezza. I corsari, arrivati al quinto risultato utile nelle ultime sei partite, battono 3-0 gli avversari a Vercelli, nuovo stadio di casa, salendo a più cinque dall'ultimo posto, l'unico che segna la retrocessione diretta, e agganciando Vis Pesaro e Spal a quota 12 al quindicesimo posto. Giovedì corsari di nuovo in campo nel recupero con il Rimini, altra sfida importantissima visto che i romagnoli a oggi sono un punto sotto in classifica, ma devono ancora scendere in campo in questa giornata.

Sestri Levante-Fermana 3-0, la cronaca

Barilari cambia il suo Sestri Levante, in difesa c'è Grosso, all'esordio in maglia corsara, centrale al fianco di Oliana perché Pane e Regini sono ai box e non recuperano in tempo. In mediana spazio a Sandri e Andreis al posto di Raggio Garibaldi e Troiano insieme all'inamovibile Parlanti, non cambia invece l'attacco con Candiano a imbeccare Margiotta e Forte.

Il Sestri impatta subito bene la gara, ci provano prima Forte e poi Margiotta, ma in entrambi i casi non riescono a centrare il bersaglio grosso. Prima del duplice fischio però la superiorità in campo si tramuta anche in vantaggio nel risultato, ci pensa ancora una volta Forte, al suo terzo centro stagionale, a battere il portiere avversario su assist di Furno.

La ripresa parte con lo stesso copione della prima frazione e al 53' il Sestri ha subito l'occasione per chiudere i conti ma Candiano su rigore, assegnato per fallo di mano, si fa ipnotizzare da Furlanetto. La festa è però solo rimandata perché al 71' arriva la seconda rete dei padroni di casa con Margiotta al primo centro stagionale. Il centravanti arrivato per dare peso ed esperienza a tutto il reparto si sblocca proprio nella partita più importante e regala la certezza dell''intera posta a Barilari. Il punto esclamativo lo mette Forte con la doppietta personale e la rete del 3-0 finale

Sestri Levante-Fermana 3-0, il tabellino

Marcatori: 44' Forte, 71' Margiotta, 87' Forte

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Oliana (85' Nenci), Grosso, Furno (66' Troiano); Sandri, Andreis (63' Gala), Parlanti; Candiano, Forte, Margiotta

Fermana (4-3-3) Furlanetto, Gasbarro, Padella, Santi (84' Pistolesi), Calderoni; Misuraca (68' Pinzi), Giandonato, Scorza (84' Fontana); Semprini, Curatolo (72' Tilli), Paponi (72' Montini)

Note: Ammoniti: Giandonato, Forte, Scorza