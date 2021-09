Sestri Levante, falsa partenza: alla prima in Serie D è sconfitta con il Pont Donnaz

Esce sconfitto dalla trasferta più lunga della stagione il Sestri Levante che cade in Val D’Aosta contro il Pont Donnaz alla prima di campionato in Serie D. La sfida finisce 1-0 per i padroni di casa che trovano il gol vittoria nel finale, ma già dall’inizio della gara mettono in difficoltà i rossoblu.



Al 16’ episodio da moviola con Sparviero che cade in area, ma per l’arbitro non è rigore. Passa circa un quarto d’ora ed è Perez a provarci senza però trovare la porta. La sfida continua su questo spartito, con il Sestri in difficoltà anche nella ripresa. I rossoblu non riescono quasi mai a farsi vedere dalle parti dell’estremo difensore avversario e alla fine capitolano.



L’azione che decide il match parte dal calcio d’angolo di Jeantet che pesca in area di rigore Vesi, il giocatore dei padroni di casa ci mette la testa e infila in rete la palla che vale tre punti. Ci sarebbero ancora una decina di minuti, ma non succede più niente di rilevante e così il Sestri Levante esce sconfitto dalla prima giornata di campionato nel girone A della Serie D.

Pont Donnaz-Sestri Levante 0-1



Marcatori: 81’ Vesi



Pont Donnaz: Pietropaolo Novallet, Vesi, D’Angelo, Mosti, Perez, Demontis, Gille, Reeb (61’Gulli), Diagne, Spaviero (61’Sterrantino), Cappelluzzo (71’ Jeantet). All: Madaffari.



Sestri Levante: Salvalaggio, Podda, Maffezzoli, Pane (69’ Bonaventura), Sakaj (69’ Fenati), Soplantai, Ferretti, Lazzaretti (88’ Bianchi), Mesina, Furno (61’Gaddini), Gonella (88’ Cuneo). All: Cammaroto.



Arbitro: Sig. Vacca Lorenzo di Saronno



Ammoniti: Vesi, Mosti, Demontis, Gulli, Podda, Soplantai, Gaddini.