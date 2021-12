Il Sestri Levante esonera l'allenatore Cammaroto

"L'Unione Sportiva Sestri Levante comunica che Vincenzo Cammaroto è stato sollevato dall'incarico di guida tecnica della prima squadra. La società ringrazia Mister Cammaroto per la professionalità e l'impegno dedicati alla squadra in questi mesi, augurandogli i migliori auguri per il prosieguo della carriera". Con questo comunicato stampa pubblicato sulla pagina Facebook della società finisce l'avventura del mister rossoblu.

La squadra di Serie D, Girone, esonera così Cammaroto dopo la sconfitta interna 5-3 con l'Rg Ticino con gli ospiti che hanno chiuso sul 3-0 il primo tempo e poi hanno chiuso la pratica. L'esonero è stato comunicato subito dopo, il mister lascia il suo incarico con il Sestri Levante in quindicesima posizione con 15 punti in quindici partite e dopo tre sconfitte di fila. Prima del Ticino infatti avevano battuto i corsari il Ligorna 2-1 e il Bra 3-0.

Ora la società ligure cercheràà un nuovo allenatore che possa guidare la squadra verso la salvezza, traguardo assolutamente raggiungibile visto che il Sestri è a parimerito con il Ticino che al momento sarebbe salvo senza passare dai playout.