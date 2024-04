Sestri Levante, è addio con mister Barilari

Enrico Barilari non è più l'allenatore del Sestri Levante. Lo stratega della promozione e della vittoria del campionato di Serie D e dell'impresa salvezza in questo campionato di Serie C, concluso oggi con la sconfitta all'ultimo respiro con l'Arezzo, lascia la squadra.

Barilari lascia il Sestri Levante

A comunicarlo con una nota ufficiale è il Sestri Levante: "L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica che il rapporto con il responsabile tecnico della prima squadra, Enrico Barilari, non proseguirà per la stagione 2024-25.

La società, nelle scorse settimane, ha offerto al tecnico un'estensione contrattuale biennale per continuare l'eccellente lavoro svolto in questi anni. Tuttavia, dopo un'approfondita valutazione, condotta in un clima di totale distensione e reciproca stima, l'allenatore ha deciso di declinare l'offerta, ritenendo conclusa la sua esperienza sulla panchina rossoblu.

L'intero club desidera esprimere la propria gratitudine a Enrico Barilari per il contributo dato in questi splendidi tre anni e gli augura il meglio per il futuro della sua carriera"

Il Sestri Levante saluta così il pilastro delle ultime due stagioni, un tecnico capace non solo di far vivere un sogno nel primo anno in prima squadra ma anche di mantenere la categoria nella stagione successiva tra mille difficoltà, la prima quella di aver giocato tutta la stagione fuori casa. Negli ultimi giorni erano già uscite alcune notizie che avevano accostato Barilari al Pescara, anche se in Abruzzo nessuno ha mai confermato, e ad alcune squadre Primavera della Serie A.