Sestri Levante, al Sivori arriva un Derthona in difficoltà

Il Sestri Levante prova la fuga. I corsari sono primi in classifica nel girone A di Serie D con dieci punti di vantaggio sulla Sanremese e grazie alle ultime quattro vittorie di fila hanno rimesso il turbo, solo nelle ultime due giornate hanno guadagnato cinque punti sulla diretta concorrente per la promozione. Non è ovviamente questo il momento per fermarsi, anzi proprio il periodo difficile della Sanremese va sfruttato per avvicinarsi sempre di più alla Serie C.

Sestri Levante-Derthona, sfida importante al Sivori

Il duello ripartirà domani alle 15 con la seconda in graduatoria impegnata contro il Pinerolo e la prima che riceverà nel fortino del Sivori, 12 i risultati utili consecutivi con 10 vittorie e 2 pareggi, un Derthona che ha perso smalto nell'ultimo mese. I piemonetesi, noni in classifica ,hanno bisongo di punti per non dire addio al treno che porta ai playoff ora distante otto lunghezze.

Il problema per gli ospiti è che la rimonta si è interrotta negli ultimi quattro turni con due pareggi e due sconfitte di fila con Gozzano e Bra, due dirette concorrenti. Non è di sicuro questo il modo migliore per arrivare al Sivori, ma la gara è comunque ricca di insidie per il Sestri Levante.

La sfida nella sfida sarà quella tra due tra le coppie gol più prolifiche del campionato, i liguri hanno Marquez e Cominetti, 20 gol in due, il Derthona conta su Romairone e Ciko, 22 reti.