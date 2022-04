Il Sestri Levante ferma il Derthona

Un punto per fare ancora passo verso la salvezza e non staccarsi completamente dal sogno playoff. Un Sestri Levante con tante assenze ferma sull'1-1 in casa la quinta forza del campionato, il Derthona, e sale a 48 punti in classifica a più sette sui playout. La salvezza è ormai cosa fatta, manca solo la matematica, mentre i playoff restano a cinque punti di distanza. Entrare tra coloro che si giocheranno la promozione è un sogno che continuerà ad essere cullato fino alla de campionato, anche se le possibilità di fare l'impresa non sono molte.

Sestri Levante-Derthona 1-1: la cronaca

La partenza di gara è tutta colorata di rossoblu con possesso palla, qualche calcio d'angolo conquistato e poi la grande occasione con Marquez che intorno alla mezz'ora viene fermato solamente da un super Teti.

La ripresa è più frizzante e parte con bomber Mesina che prova la girata ma non inquadra la porta. Poi il Derthona si rende pericoloso in contropiede, prima che Cirrincione grazi gli ospiti. Sono le schermaglie che fanno da preluidio ai gol, il primo è dei piemontesi che al 76' passano grazie a Diallo che trafigge Salvalaggio su assist di Speranza. Il Sestri però non ci sta e sette minuti dopo è il solito Mesina a regalare un punto ai suoi approfittando dell'errore di Galliani, il rinvio sbagliato è un cioccolatino per l'attaccante dei padroni di casa. Finisce così 1-1.