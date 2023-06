Sestri Levante, arriva una giovane punta

Il Sestri Levante inizia a sondare il mercato in vista della prossima Serie C. I rossoblu vanno a caccia di un attaccante che possa prendere il posto del partente Marquez ed è proprio nel settore offensivo che sarebbe vicino il primo colpo dell'estate. Secondo quanto riportato dal portale tuttocampo i rossoblu acquisteranno a breve Riccardo D'Antoni.

Sestri Levante, colpo D'Antoni

Nato a Savona, classe 2002, il giocatore reduce da 10 gol in Serie D con lo United Riccione la scorsa stagione, tornerebbe quindi in Liguria dove ha iniziato a giocare nel Vado prima di iniziare un lungo giro d'Italia. D'Antoni infatti ha giocato nelle giovanili del Torino, poi si è trasferito a Modena e infine nella Pistoiese. Ora è il momento di tornare vicino a casa, a Sestri Levante per dare una mano agli uomini di Barilari.

Nel frattempo si muove anche dell'altro, il portiere Anacoura attende la proposta per restare, e la volontà c'è da entrambe le parti, già confermati Candiano, Oliana, Pane, Raggio Garibaldi e Parlanti, mentre è in uscita Cominetti.