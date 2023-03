Il Sestri Levante ospita il Chieri

La Serie C è dietro l'angolo, in tanti ormai lo pensano a Sestri Levante, tanto che il Comune ha già messo a disposizione i fondi per adattare il Sivori alle disposizioni della Lega Pro. L'amministrazione e la società lavoreranno fianco a fianco per poter giocare il campionato professionistico a Sestri Levante e non in altra sede, il resto lo dovrà fare la squadra che torna in campo domenica proprio in casa contro il Chieri per dare un'altra accelerata in classifica.

I corsari hanno tredici punti di vantaggio sulla Sanremese, una distanza che regala una certa tranquiullità ma su cui nessuno vuole cullarsi perché il rischio è quello di fermarsi proprio sul più bello. La prossima tappa del percorso sarà contro il Chieri che all'andata in trasferta è stato battuto in trasferta all'87' grazie al gol di Pane dopo che le reti di Alfiero e Parlanti.

Il Chieri in questo momento è undicesimo in classifica con 38 punti, è a più quattro sulla zona playout, un margine che non può essere cosiderato una sicurezza, così i piemontesi arriveranno al Sivori con tanta voglia di compiere l'impresa e volare lontano dalle sabbie mobili.