Sestri Levante, contro il Chieri arriva la nona vittoria di fila

La Serie C è sempre più vicina per il Sestri Levante che batte il Chieri 2-1 e resta a più tredici sulla Sanremese vincente in casa 1-0 contro la Castellanzese all'ultimo respiro cercando così di rimanere ancora aggrappata al sogno della rimonta.

Sestri Levante-Chieri 2-1, i gol e la cronaca

Troppo forti i corsari per tremare davanti ad un Chieri che sta vivendo una campionato da metà classifica, che lotta, ma alla fine si deve arrendere alla capolista. Ad aprire le danze della sfida è Candiano che realizza il vantaggio dei padroni di casa su calcio di rigore. Una rete però non basta a fiaccare la resistenza dei piemontesi che infatti al 48' raggiungono il pareggio grazie a Bellocchio.

E' un gol che rimette tutto in parità ma per poco, infatti al 64' il bomber Marquez, uno dei simboli della cavalcata dei corsari, realizza il 2-1, il settimo sigillo nelle ultime quattro giornate che gli permette di rimanere incollato a Di Renzo nel lungo duello che assegnerà il titolo di capocannoniere del girone A di Serie D.

Ennesima domenica di festa quindi al Sivori per il Sestri Levante che raggiunge quota 78 punti in una stagione che è già pronta per restare negli annali non solo per la più che probabile, a questo punto, promozione in Serie C.