Sestri Levante, colpo sfiorato: è pari con il Chieri

Assapora la vittoria contro una delle big, ma alla fine si deve accontentare del pareggio 1-1 contro il Chieri. I rossoblu si prendono un buon punto dopo il ko nel derby con la Lavagnese che poteva lasciare qualche strascico a livello mentale.

I ragazzi di Fossati grazie a questo punto si assestano in decima posizione con 33 punti a più quattro sul Ticino ma con una gara ancora da recuperare. La zona playout è così ancora lontana alla luce del fatto che, il ko con la Lavagnese sembra essere stato solo un incidente di percorso in mezzo ad una striscia positiva.

La sfida di oggi contro il Chieri, squadra che punta decisamente ai playoff, dopo un primo tempo senza scossoni, almeno per quello che riguarda il punteggio, diventa decisamente più interessante nella ripresa. All’inizio del secondo tempo il Sestri Levante passa in vantaggio, è il 54’ quando Pane porta avanti i suoi. Tutto sembra filare per il meglio, ma i piemontesi non mollano la presa fino alla fine e proprio a otto minuti dal termine raddrizzano la situazione con l’1-1 di D’Iglio.

Resta un po’ di amaro in bocca in casa Sestri Levante, ma non è di certo il momento di abbattersi, domenica infatti arriva la trasferta più difficile dell’anno, contro il Novara capolista.