Il Sestri Levante non giocherà a Chiavari, Risaliti: "Togliamo il disturbo"

La casa del Sestri Levante per le prime gare del prossimo campionato di Serie C non sarà il Comunale di Chiavari. Dopo il duro comunicato dei tifosi dell'Entella, è arrivata la risposta del presidente dei Corsari Risaliti: "Cari tifosi corsari, in qualità di presidente, vista la situazione disdicevole ed il vergognoso attacco mediatico che stiamo subendo, venutosi a creare nei nostri confronti a causa dell’eventuale concessione (chiesta solo per far fronte alla temporanea indisponibilità del nostro stadio, dovuta ai lavori di adeguamento per l’omologazione alla Serie C) da parte del Comune di Chiavari e della Virtus Entella, dell’uso, per 3/4 partite, dello stadio di via Gastaldi, ho deciso che, come si suol dire, togliamo noi il disturbo, e ci rivolgeremo ad altre realtà della zona che, ne sono certo, potranno godere dell’amicizia e della sportiva civiltà di tutti noi".

Il primo tifoso rossoblu continua: "Questa decisione la ritengo un atto dovuto, di rispetto e dignità, verso tutti i tifosi corsari che, in questo modo, potranno varcare, numerosi come sempre, i cancelli del Comunale biancoceleste solo per tifare la gloriosa Unione in quello che, il prossimo anno, potrebbe (uso il condizionale perché la Virtus Entella ha ancora i play-off da giocare) un derby del Tigullio avvincente e non, invece, per essere trattati come ospiti indesiderati.

In questo modo, poi, i cittadini chiavaresi residenti nella zona del Comunale non avranno ulteriori disagi e l’amministrazione comunale e la Virtus Entella mi saranno grate perché, così, le togliamo direttamente dall’imbarazzante empasse di doversi pronunciare a favore o contro la nostra richiesta"