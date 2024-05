Sestri Levante, la lunga lista dei partenti

Il primo a dire addio è stato il tecnico Barilari, sostituito da Scotto, annunciato qualche giorno fa, ma la rivoluzione in casa Sestri Levante continuerà anche in campo. Due pilastri resteranno, e saranno Raggio Garibaldi e Pane, che hanno già rinnovato il contratto, probabile la permanenza di Oliana e si lavora per trattenere anche Clemenza, per il resto la squadra sarà quasi totalmente nuova.

Sestri Levante, in tanti dicono addio

Già volato a Trieste Parlanti, i prossimi saranno il capocannoniere Forte e un altro pilastro della squadra che ha raggiunto la salvezza la scorsa stagione, il portiere Anacoura. L'ottimo campionato disputato lo ha fatto entrare nel mirino di molti club, il numero uno è molto legato al Sestri che gli ha dato la possibilità di rilanciarsi ma è probabile che provi una nuova avventura. Sono in discesa le possibilità di rinnovo di Troiano, centrocampista con qualche ammiratore, e il reparto potrebbe perdere anche Sandri.

In partenza anche altri giocatori che non hanno giocato molto in questa stagione: Regini, Vaughan, Matteucci, Schirru e Andreis, termineranno il proprio prestito Omoregbe e Gala, entrambi del Milan, e Fossati, che tornerà al Genoa.