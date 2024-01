Parlanti lascerà il Sestri Levante a luglio

Gioielli blindati almeno fino a giugno, lo aveva promesso il presidente del Sestri Levante, Risaliti che fino a oggi ha rispettato la parola. Il primo a finire nell'occhio del ciclone del mercato è stato il capocannoniere della squadra Forte, l'Arezzo ci ha provato, ma il "no" corsaro è stato netto e così l'attaccante è rimasto alla corte di Barilari.

Sestri Levante, ceduto Parlanti

E così sarà anche per il talento più promettente dell'intera rosa, il classe 2004 Parlanti. Il centrocampista oggi ha trovato l'accordo con la Triestina che sarà la sua prossima squadra ma solo dal prossimo luglio. Gli alabardati, terzi nel girone A di Serie C, si sono quindi assicurato questo gioiello capace di ricoprire tantissimi ruoli in campo con quantità da vendere e una qualità crescente.

Parlanti inizierà così la sua nuova avventura dopo essere arrivato in prima squadra dal settore giovanile del Sestri Levante ed essere stato non solo grande protagonista della promozione dell'anno scorso ma anche in questa annata in cui i corsari stanno combattendo per mantenere la Serie C. Rimarrà ancora qualche mese Parlanti e lotterà come sempre per centrare l'obiettivo della squadra che lo ha cresciuto, poi volerà a Trieste per continuare la sua carriera che si annuncia brillante.