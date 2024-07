Il Sestri Levante saluta Oliana

Tre anni, tre salti di categoria. La carriera di Filippo Oliana decolla, il difensore del Sestri Levante sarà un nuovo giocatore della Carrarese per i prossimi due anni con opzione per il terzo, manca solo l'ufficialità a sancire la cessione.Il Sestri Levante perde un pilastro della sua difesa, ma lo fa con l'orgoglio di aver cresciuto un ragazzo straordinario e un calciatore che merita di salire di categoria per calcare i più importanti palcoscenici del calcio italiano.

Filippo Oliana lascia così Sestri dopo essere stato uno dei più importanti protagonisti della cavalcata che ha portato i corsari prima alla promozione dalla Serie D, con scudetto dei dilettanti alzato al cielo, e poi alla salvezza diretta senza playoff in Serie C. Oliana è stato il perno della difesa di Barilari, insieme a Pane ha dimostrato di essere forte in tutti i fondamentali difensivi e di avere la personalità per impostare il gioco, senza contare che ha giocato sia a tre che a quattro senza particolari problemi.

A 24 anni Oliana è pronto a fare ancora un salto in alto, andrà alla Carrarese neopromossa in Serie B che lo ha scelto come rinforzo per la sua difesa. Il Sestri Levante ora cercherà un sostituto, e non sarà facile trovarlo.