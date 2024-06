La lettera di Forte per l'addio al Sestri Levante

Un ano e mezzo a suon di gol e soddisfazioni, personali e di squadra, gioie vissute da assolute protagonista, ma ora è il momento dei saluti. Riccardo Forte lascia il Sestri Levante e, per quello visto sul campo, merita una grande occasione. Arrivato a gennaio del 2023 ha contribuito con 6 reti alla promozione in C dei corsari, l'anno scorso ha fatto ancora meglio: 35 gare, 13 gol, molti decisivi, e la sensazione di essere davanti ad un giocatore di altra categoria.

Riccardo Forte lascia Sestri più forte e ringrazia tutti con un'accorata lettera: "Caro Sestri, è difficile trovare le parole per descrivere un percorso e una stagione che mi ha cambiato la vita, e non solo dal punto di vista calcistico… mi hai ridato la gioia e l’entusiasmo che avevo perso; mi hai insegnato il senso di appartenenza nei confronti di un gruppo, di una città e di quei colori che non scorderò mai; e infine mi hai insegnato a saper soffrire, perché di momenti brutti ce ne sono stati e non pochi.

Ringrazio ovviamente i tifosi, perché ci/mi hanno dato tantissimo, forse tutto quello che avevano.

Ringrazio tutte le persone, staff, società e dipendenti che sono stati i primi tifosi.

E infine ringrazio i mie compagni, aver lottato insieme a loro per raggiungere quell’obiettivo, che in pochi ritenevano possibile, è stato per me un onore.

Ringrazio tutti perché mi avete dato tanto e questo non lo scorderò mai, e spero nel mio piccolo di aver lasciato anche io qualcosa a voi.

Non so se questo è un addio o un arrivederci ma so soltanto che… MAMMA SAI PERCHÉ MI BATTE IL CORAZON? HO VISTO IL GRANDE SESTRI, E RINGRAZIO PER AVERNE FATTO PARTE"