Sestri Levante, il Sangiuliano City spinge per Marco Firenze

Il Sestri Levante rischia di perdere Marco Firenze. La capolista del girone A di Serie D è da tempo sotto assedio per il giocatore che è tornato in rossoblu a sette anni di distanza dall'ultima volta. La sua seconda esperienza potrebbe però concludersi dopo pochi mesi e solo sei partite giocate in campionato, anche a causa di qualche problema fisico.

Sestri Levante, Marco Firenze verso l'addio

I rumors sul suo futuro sono attivi da tempo, tante squadre di Serie C, campionato in cui Firenze conta oltre 100 presenze mentre sono 75 quelle in B, hanno messo gli occhi si di lui e oggi sembra che una di queste si sia avvicinata al'obiettivo. Secondo le informazioni raccolte da tuttomercatoweb infatti il Sangiuliano City, formazione inserita nel girone A di Serie C in cui attualemhte è quindicesima appena fuori dalla zona playout, ha alzato il pressing sul giocatore.

L'accordo tra le società sembra essere vicino nonostante il Sestri Levante abbia provato ad alzare inizialmente il muro. Firenze quindi potrebbe partire poche ore dopo l'annuncio del Sestri Levante di un nuovo acquisto di altissimo livello come quello di Raggio Garibaldi.