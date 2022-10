Sestri Levante, Barilari dopo la rimonta: "Che cuore questi ragazzi"

Partita incredibile quella di oggi del Sestri Levante che va sotto 2-0 in casa contro la Castellanzese nel primo tempo e poi la ribalta 3-2 nella ripresa con la rete decisiva al 93'. Il tecnioc Barilari racconta così la partita ai microfoni delle pagine social del club: "Il primo tempo è stato ottimo da parte nostra per livello di gioco, purtropo però lo abbiamo chiuso sul 2-0. Sono stati molto bravi i ragazzi ad uscire da questa situazione con il gioco. Nella ripresa l'idea era quello di fare tanto ma non ci riuscivamo fino al rigore trasformato da Pane che è stata la svolta della gara. Tutti ci hanno messo un grande cuore, molti avrebbero potuto chiedere il cambio perché non ce la facevano più nel secondo tempo ma sono rimasti in campo, sono stati davvero bravi. Devo anche ringraziare i tifosi, non deve essere stato facile per loro essere così tanti di mercoledì pomeriggio".

Il Sestri ha rischiato di cadere ancora in casa, forse è davvero una squadra da trasferta? "Me lo sono chiesto anche io - dice il tecnico - forse sì perché in casa a volte ci specchiamo e andiamo un po' oltre. In trasferta sappiamo che sono tutte battaglie e forse io nostro atteggiamento un po' cambia. Dobbiamo migliorare sui gol presi, alcuni sono davvero evitabili. Domenica a Tortona sfidiamo Fossati a cui vogliamo tutti un gran bene, domani dobbiamo mettere insieme gli incerottati e capire chi sarà della gara e chi no".