Il Sestri Levante non si ferma più, pazza rimonta contro la Castellanzese

Il Sestri Levante continua a vincere e a volare. I liguri oggi battono 3-2 la Castellanzese al termine di una gara pazzesca. Il successo, secondo di fila, regala la vetta della classifica con 16 punti in attesa del risultato della sfida tra Asti e Sanremese che si sta disputando proprio in questi istanti.

La gara è un turbinio di emozioni con il Sestri che parte decisamente meglio ma al 20' va sotto colpito dal gran tiro di Compagnoni. La risposta dei padroni di casa è veemente e porta al rigore del 37' ma il cannoniere Marquez viene ipnotizzato dall'estremo difensore avversario. Per il Sestri non sembra proprio essere giornata perché al 42'Compagnoni di testa fa 2-0.

Il risultato non rispecchia l'andamento della gara in campo, ed è forse questo a lasciare speranze di rimonta al Sestri che non vuole per niente mollare la presa sulla gara. La squadra rossoblu spinta dal pubblico di casa carica a testa bassa e al 71' pareggia con Pane su rigore. E'solo l'inizio perché all'80' arriva il pari di Rovido e al 93' quando tutto sembra essere finito arriva il tiro da fuori di Candiano che vale il 3-2. Una rimonta clamorosa per una squadra che non può davvero più porsi dei limiti.