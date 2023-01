Sestri Levante, contro la Castanese riparte la caccia alla vittoria

Ritrovare il successo per allontanare la rimonta della Sanremese e tenersi stretto il primo posto in clasifica. Il Sestri Levante non può più sbagliare adesso che la seconda della classe è a meno cinque punti e nelle ultime quattro giornate ne ha recuperati ben sei.

Sestri Levante-Castanese, al Sivori vietato sbagliare

Merito della Sanremese, ovviamente, ma anche demerito del Sestri Levante che dopo tredici vittorie di fila si è inceppato perdendo 3-0 con il Bergosesia, 1-0 il big match con la squadra di Sanremo, e poi pareggiando le ultime due gare con Legnano e Pinerolo. Barilari deve ritrovare la vittoria e l'occasione arriva subito con il prio turno infrasettimanale del 2023 in cui i rossoblu si troveranno di fronte la Castanese. Lo stadio amico del Sivori potrà sicuramente essere un fattore visto che in casa i corsari hanno vinto sette delle ultime otto partite.

La Castanese arriverà in Liguria bisognosa di punti essendo al tredicesimo posto e con solo un punto di vantaggio sulla zona playour. Il momento dei possimi avversari non è per niente semplice, i neroverdi non vincono una gara da sette turni con tre sconfitte, contro Ligorna, Stresa Vergate e Bra, domenica scorsa, e quattro pareggi con Chieri, Vado, Fezzanese e Gozzano.

Vincere non sarà facile per i padroni di casa ma l'occasione è ghiotta, la differenza tra le due compagini è evidente, lo dimostrano i 26 punti di differenza in classifica e il match dell'andata in cui i corsari vinsero 3-1, andando sotto 1-0 e rimontando grazie ai gol di Cominetti, Marquez e Rovido.