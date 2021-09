La pioggia ferma Sestri Levante-Casale

La seconda giornata del campionato di Serie D al Sivori di Sestri Levante non dura nemmeno un tempo.

La pioggia alla fine ha la meglio sul manto erboso dello stadio Sivori. I forti temporali che stanno imperversando su buona parte della Liguria fin da questa mattina hanno impregnato il prato dell’impanto che doveva ospitare la seconda giornata del campionato di Serie D con la sfida tra Sestri Levante e Casale.

Sestri Levante-Casale rinviata

Le due formazioni si sono presentate regolarmente al via della gara, sono scese sul rettangolo verde e hanno anche iniziato la partita nonostante la presenza di tantissima acqua in molte zone del campo. La pioggia tra l’altro non ha smesso di scendere dal cielo, così al 18’ della prima frazione l’arbitro ha interrotto la partita che è stata rinviata a data da destinarsi.

La giacchetta nera, dopo aver richiamato una prima volta le squadre, si è poi riportato sul terreno di gioco per la classica prova del rimbalzo del pallone. Niente da fare però, l’acqua impediva ogni rimablzo e così la sfida è stata definitivamente interrotta.