Sestri Levante, il tour de force continua contro il Casale

Domani alle 14,30 il Sestri Levante ospita il Casale per proseguire la gara interrotta a inizio campionato a causa del maltempo. Al Sivori l’arbitro interruppe il gioco al 21’ a causa di un violento nubifragio che allagò il campo in sintetico dei liguri e impedì di proseguire la partita.

La sfida ripartirtirà proprio da lì e nei successivi settanta minuti, e oltre, il Sestri scendera in campo per la terza volta in dieci giorni tra campionato e Coppa Italia. Un vero e proprio tour de force iniziato con la vittoria di Asti, proseguito con la sconfitta in Coppa con il Seravezza e arrivato al suo terzo atto sabato scroso con il ko casalingo con il Borgosesia.

Rialzarsi per i corsari non sarà per niente facile, il Casale infatti è la squadra più in forma di tutto il campionato e si presenta in Liguria dopo quattro vittorie in fila e al secondo posto in classifica. I piemontesi hanno la possibilità di salire in testa da soli vincendo proprio il recupero e scavalcando il Chieri. Avversario peggiore forse non poteva esserci per i rossoblu che invece sono al diciassettesimo posto con 8 punti, ma devono recuperare anche la gara contro il Saluzzo.

Servirà una vera e propria impresa con l’attacco del Sestri, solo sei gol e secondo peggior reparto del torneo, che sfida la miglior difesa del campionato, cinque gol al passivo in nove partite. Anche i numeri non sembrano dalla parte dei padroni di casa, ma il campo può ribaltare tutti i verdetti della carta.