Il Sestri Levante ferma il Casale nel recupero di Serie D

Squadra in casa

Squadra in casa Sestri Levante

Grande impresa del Sestri Levante che ferma la corsa del Casale al Sivori nel recupero della seconda giornata del campionato di Serie D. La sfida si è disputata oggi, anche se non per intero, la partita a settembre fu interrotta dopo diciannove minuti per un violento nubifragio e da quel punto oggi è ripartita.

Le due squadre ci hanno provato a trovare la via della rete e i padroni di casa sono andati a vicini a sbloccarla nel finale dellla prima frazione, ma non hanno concretizzato due ottime occasioni. La partita è quindi finita 0-0 senza vincitori o vinti, ed è un punto che vale tantissimo per i corsari.

Il Casale infatti è arrivato al Sivori dopo tre vittorie consecutive e con la possibilità di salire fino in cima alla classifica di Serie D. Traguardo fallito perchè il Sestri si dimostra squadra coriacea che dopo aver strappato punti al Novara, stoppa anche il Casale. Con questo pareggio i rossoblu arrivano a quota nove punti salendo al diciassettesimo posto insieme alla Caronnese.

Il tabellino di Sestri Levante-Casale

Sestri Levante Salvalaggio; Podda, Maffezzoli, Soplantaj, Pane; Cuneo, Fenati, Bianchi, Ferretti; Bonaventura; Mesina. All.: Cammaroto.

Casale: Paloschi, Casella, Gianola, Guarino, Mullici; Rossini, Palermo, Continella; Giacchino, Ricciardo, Candido (29’ st Forte). All.: Sesia.

Arbitro: Bianchini di Terni.