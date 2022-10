Il Sestri Levante batte anche il Casale e prova la fuga

E'festa grande al Sivori per il super Sestri Levante. I corsari battono 1-0 il Casale, una delle big del campionato, e volano lontano dalle inseguitrici, tutte fermate oggi. La sconfitta della Sarnemese con il PontDdonnaz, quella del Ligorna con il Gozzano e il pareggio del Vado spingono infatti in fuga i rossoblu che ora hanno quattro punti di vantaggio sulla seconda e sette sulla terza in classifica.

Gli uomini di Barilari conquistano la sesta vittoria di fila e il decimo risultato utile consecutivo con pieno merito nella sfida di oggi. Fin dall'inizio scatta il tiro al bersaglio alla porta del Casale con Marquez che va vicinissimo al gol al 9' ma è il palo esterno a fermarlo e poi ci provano Cirrincione e Parlanti. La rete è nell'aria e arriva al 26' con Pane che di testa approfitta della pennellata di Candiano su punizione per sbloccare a sfida.

La ripresa parte con un'occasione divorata da Marquez, bomber stranamente impreciso oggi, e con l'espulsione al 10' di Nouri del Casale. Strada sempre più in discesa per il Sestri che da qui alla fine va vicino al gol anche con Firenze e con Rovido che da neoentrato copiscein pieno la traversa. Il Casale ha invece un unico sussulto con Diagne che viene fermato anche lui dalla traversa. Finisce 1-0 e il Sestri Levante adesos prova la fuga per continuare a sognare la Serie C.