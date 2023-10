Sestri Levante-Carrarese, probabili formazioni: le scelte di Barilari e Dal Canto

Il Sestri Levante torna in campo lunedì alle 20,45 per chiudere la nona giornata del campionato di Serie C. Di fronte alla squadra di Barilari, reduce dai pareggi con Juventus NextGen e Cesena, ci sarà la Carrarese che ha ritrovato la vittoria con l'Ancona (1-0) dell'ultimo turno dopo le sconfitte in Coppa Italia con il Pontedera e in campionato con il Gubbio. La squadra di Dal Canto è così tornata al quarto posto con 16 punti figli di cinque vittorie, due pareggi e un solo ko in 8 partite.

Sestri Levante-Carrarese, le scelte di Barilari

Può sorridere Barilari che dovrebbe aver recuperato Raggio Garibaldi, pronto a prendere il suo posto nel cuore del campo dopo essere stato toccato duro a Cesena. A disposizione dovrebbe essere anche Sandri che però difficilmente sarà titolare al pari di Margiotta, entrambi sono arrivati solo poche settimane fa e devono mettere minuti nelle gambe. Possibile che venga confermata la formazione che ha pareggiato a Cesena con Forte, in rete proprio nell'ultima gara, in attacco insieme a Gala, alle loro spalle Candiano sostenuto da Troiano, Raggio Garibaldi e Parlanti. Possibile occasione dal primo minuto per Ghigliotti in difesa.

Sestri Levante-Carrarese, le scelte di Dal Canto

Problemi di formazione per Dal Canto che non può contare sullo squalificato Illanes in difesa e sugli infortunati Raimo, Capezzi e Cicconi. Il tecnico conferma il 3-5-2 e si affida agli ex Entella Palmieri, a centrocampo, e Capello, in attacco, entrambi autori di due gol in campionato. In attacco si profila un ballottaggio tra Simeri e Panico con il primo forse leggermente favorito. Al centro della difesa giocherà Di Gennaro vista la squalifica di Illanes.

Sestri Levante-Carrarese, le probabili formazioni

Sestri Levante (4-3-1-2) Anacoura, Ghigliotti, Oliana, Pane, Furno; Troiano, Raggio Garibaldi, Parlanti; Candiano; Forte, Gala.

Carrarese (3-5-2) Bleve, Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Belloni; Capello, Simeri

Sestri Levante-Carrarese in diretta tv e streaming gratis

Buone notizie per tutti i tifosi corsari che non potranno raggiungere Carrara, la gara tra Sestri Levante e Carrarese infatti sarà trasmessa in diretta gratis in tv su Rai Sport e in streaming sul sito Raiplay. Le immagini sarà anche su Sky al canale 253 e su Now Tv.