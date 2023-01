Sestri Levante, arriva anche un nuovo attaccante

Il Sestri Levante continua la sua campagna acquisti e piazza il terzo il colpo in una settimana. Dopo Raggio Garibaldi e il ritorno di Podda, arriva anche un nuovo attaccante. E' la stessa società a comunicarlo sui social: "L' Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di aver tesserato l'attaccante Giordano Conti. Punta centrale, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Ha esordito in Serie C con la maglia del Siena nel 2021, prima di trasferirsi nella sessione di mercato invernale alla Sanremese in Serie D con cui ha collezionato 20 presenze realizzando 3 reti. Il neo corsaro hai iniziato questa stagione nel Piacenza in Serie C collezionando 10 gare. Conti sarà disponibile per la gara di domenica 22 gennaio a Pinerolo".

Il primo posto in Serie D con ampio vantaggio sulla Sanremese regala buone possibilità di salire in Serie C per i rossoblu che non vogliono lasciare nulla di intentato e continuano a rinforzarsi. Domani contro il Legnano si torna in campo per cancellare le ultime due sconfitte di fila con Borgosesia e Sanremese.