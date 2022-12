Sestri Levante, bastano cinque minuti per fare 13 contro il Bra

E sono 13! Il Sestri Levante si conferma impossibile da fermare e vince al Sivori anche contro il Bra, formazione in piena lotta per i playoff che però non può nulla contro la capolista ormai lanciatissima verso la Serie C.

La gara in realtà dura pochissimo perché i rossoblu dopo appena cinque minuti sono già avanti 2-0. Al 2' Cominetti devia in rete la punizione battuta da Candiano, mentre al 5' il solito Marquez non sbaglia da pochi passi sull'ottimo invito di Cirrincione. Il Bra prova a risvegliarsi ma la conclusione di Tuzza viene respinta sulla linea da un giocatore di casa. Nel finale è Candiano a sfiorare due volte il tris ma senza fortuna.

Nella seconda frazione il Sestri non riesce a segnare il terzo gol e il Bra ne approfitta rientrando in partita al 68' con Pavesi che prima colpisce il palo ma poi è il più lesto a ribadire in rete. Non solo un sussulto d'orgoglio perché al 79' ci vuole un super intervento del capitano del Sestri Pane per imperdire ai piemontesi di giungere al pareggio. Finisce così 2-1 e il Sestri Levante vola sempre più in alto.