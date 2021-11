Il Sestri Levante si arrende al Borgosesia

Nell’anticipo della decima giornata del campionato di Serie D Girone A il Sestri Levante perde in casa 2-0 contro il Borgosesia. I rossoblu restano così al sedicesimo posto in classifica con 8 punti, ma devono ancora recuperare due gare.

La cronaca di Sestri Levante-Borgosesia

La gara parte con un colpo di testa ospite con Marra dopo appena cinque minuti e risposta, ancora di testa, di Pane un quarto d’ora dopo. Un minuto più tardi grande occasione per il bomber dei corsari Mesina che però si fa fermare due volte dall’ottimo Gilli. Proprio sul gong del primo tempo il Borgosesia passa con Omoregbe che scappa via alla difesa avversaria e fredda Tozaj con un tocco preciso che prima batte sul palo e poi si infila in rete.

Nella ripresa i rossoblu provano a raddrizzare la gara anche se non riescono a creare grandi occasioni. L’incontro prende la via degli ospiti al 77’ quando viene espulso Pane per doppia ammonizione. Quattro minuti più tardi arriva il raddopio con Bianchi che stende Omoregbe in area, dal dischetto va Farinelli che non sbaglia.

Il tabellino di Sestri Levante-Borgosesia

Sestri Levante-Borgosesia 0-2

Marcatori: 44’ Omoregbe, 82’ Farinelli (rig.)

Sestri Levante (3-4-3): Tozaj; Pane, Soplantai, Maffezzoli; Sakaj (7’ st Bonaventura), Fenati, D’Ambrosio (7’ st Bianchi), Podda; Ferretti (13’ st Ferretti), Mesina, Gonella. A disp.: Salvalaggio, Grosso, Puricelli, Furno, Costa, Cuneo. All.: Cammaroto

Borgosesia (3-4-3): Gilli; Iannacone, Frana, Picozzi; Marra, Areco (31’ st Colombo), Farinelli, Carrara; Omoregbe, Rancati (13’ st Bernardi), Manfrè (48’ st Monteleone). A disp.: Xausa, Puka, Gifford, Bertani, Monteleone, Salvestroni, Oberto. All.: Lunardon

Ammoniti: Sakaj, D’Ambrosio, Farinelli, Frana Picozzi, Iannacone, Fenati

Espulso: 32’ st Pane