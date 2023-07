Acquisti e conferme, prende forma l'attacco del Sestri Levante

L'addio di Marquez, capocannoniere del girone A di Serie D l'anno scorso, ha aperto un vuoto nell'attacco del Sestri Levante in vista della prossima Serie C. I liguri però non sono rimasti a guardare e dopo aver riportato in Liguria il giovane D'Antoni, ieri hanno piazzato il colpo Cericola in arrivo dal Ligorna, come annunciato proprio dalla società corsara: "L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 annuncia di aver raggiunto l’accordo con Matteo Cericola. Il neo attaccante rossoblu, 26 anni, in carriera ha indossato le maglie di San Cesareo, Rieti, Teramo, Vis Artena, Pianese e Ligorna tra Serie D e Serie C". L'attaccante lo scorso anno a Genova ha segnato dieci gol in 34 partite tra campionato e Coppa di Serie D.

Nel frattempo continuano le riconferme e una riguarda proprio il settore offensivo: "Riccardo Forte si lega al Sestri Levante per un'altra stagione. Nativo di Trieste, il 23enne attaccante corsaro, ha fatto tutta la trafila con il Milan fino all’esordio con la prima squadra il 7 dicembre del 2017 nell’incontro di Europa League perso 2 a 0 a Rijeka in Croazia. In seguito, è stato girato in prestito in Serie C a Pistoiese, Piacenza, Lecco e Cavese. Due anni fa in Serie D con il Casale ha siglato 15 gol in 32 partite mentre nel campionato appena concluso ha iniziato il campionato nel Legnano giocando 8 volte e segnando 2 gol. Nel mercato di riparazione passa al Sestri Levante dove gioca 26 gare (21 in campionato e 5 della poule scudetto) e mette a segno 6 reti".